Natalya Merkulova
Awards
Awards and nominations of Natalya Merkulova
About
Filmography
Awards
Venice Film Festival 2021
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 2018
Queer Lion
Nominee
Queer Lion
Nominee
Best Film
Nominee
Best Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2021
Best Screenplay
Winner
Best Film
Winner
Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2013
Diploma of the Guild of Russian Film Scholars and Film Critics
Winner
Full-Length Film
Winner
Diploma of the Guild of Russian Film Scholars and Film Critics
Winner
Full-Length Film
Nominee
Tallinn Black Nights Film Festival 2013
Tridens Special Award
Winner
Best Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2016
Kinotavr Shorts Competition Prize
Nominee
