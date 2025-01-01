Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Philippe Falardeau
Awards and nominations of Philippe Falardeau
Philippe Falardeau
Awards and nominations of Philippe Falardeau
Cannes Film Festival 2006
C.I.C.A.E. Award
Nominee
Toronto International Film Festival 2015
Best Canadian Feature Film - Special Jury Citation
Winner
Best Canadian Feature Film
Nominee
Toronto International Film Festival 2011
Best Canadian Feature Film
Winner
Berlin International Film Festival 2009
Best Feature Film
Winner
Generation Kplus - Best Feature Film
Winner
Toronto International Film Festival 2000
Best Canadian First Feature Film
Winner
