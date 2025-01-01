Menu
Awards and nominations of Terry O'Quinn

Terry O'Quinn
Primetime Emmy Awards 2007 Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2005 Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2006 Screen Actors Guild Awards 2006
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Winner
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Winner
