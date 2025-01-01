Menu
Awards and nominations of Jeff Nichols

Jeff Nichols
Cannes Film Festival 2011 Cannes Film Festival 2011
SACD Award
Winner
Critics Week Grand Prize
Winner
Directors' Fortnight or Critics' Week
Winner
Cannes Film Festival 2016 Cannes Film Festival 2016
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2012 Cannes Film Festival 2012
Palme d'Or
Nominee
Sundance Film Festival 2011 Sundance Film Festival 2011
Dramatic
Nominee
Berlin International Film Festival 2016 Berlin International Film Festival 2016
Golden Berlin Bear
Nominee
