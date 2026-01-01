Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Bernhard Ramstad Bernhard Ramstad
Kinoafisha Persons Bernhard Ramstad

Bernhard Ramstad

Bernhard Ramstad

Date of Birth
29 December 1946
Age
79 years old
Zodiac sign
Capricorn
Actor type
Dramatic actor

Popular Films

Landstrykere 6.8
Landstrykere (1989)
Under a Stone Sky 6.3
Under a Stone Sky (1974)
Pan 5.4
Pan (1995)

Filmography

Genre
Year
Pan 5.4
Pan Pan / Two Green Feathers
Drama 1995, Germany / Denmark / Norway
Landstrykere 6.8
Landstrykere Landstrykere
Drama 1989, Norway
Under a Stone Sky 6.3
Under a Stone Sky Under en steinhimmel
Drama, War 1974, USSR / Norway
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more