Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Bernhard Ramstad
Bernhard Ramstad
Kinoafisha
Persons
Bernhard Ramstad
Bernhard Ramstad
Bernhard Ramstad
Date of Birth
29 December 1946
Age
79 years old
Zodiac sign
Capricorn
Actor type
Dramatic actor
Popular Films
6.8
Landstrykere
(1989)
6.3
Under a Stone Sky
(1974)
5.4
Pan
(1995)
Filmography
Genre
All
Drama
War
Year
All
1995
1989
1974
All
3
Films
3
Actor
3
5.4
Pan
Pan / Two Green Feathers
Drama
1995, Germany / Denmark / Norway
6.8
Landstrykere
Landstrykere
Drama
1989, Norway
6.3
Under a Stone Sky
Under en steinhimmel
Drama, War
1974, USSR / Norway
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree