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Shlomi Elkabetz
Shlomi Elkabetz
Kinoafisha
Persons
Shlomi Elkabetz
Shlomi Elkabetz
Shlomi Elkabetz
Date of Birth
5 December 1972
Age
53 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Occupation
Actor, Producer, Writer
Actor type
Dramatic actor
Popular Films
7.8
Our Boys
(2019)
7.7
Gett: The Trial of Viviane Amsalem
(2014)
6.9
Eid
(2024)
Filmography
6.9
Eid
Eid
Drama
2024, Israel
6.1
Tel Aviv Beirut
Tel Aviv/Beirut
Drama
2022, Cyprus / France / Germany
7.8
Our Boys
Drama, War, History,
2019, Israel/USA
7.7
Gett: The Trial of Viviane Amsalem
Gett
Drama
2014, Israel / France / Germany
6.8
To Take a Wife
Ve'Lakhta Lehe Isha / To Take a Wife
Drama
2004, Israel / France
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