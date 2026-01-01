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Shlomi Elkabetz Shlomi Elkabetz
Kinoafisha Persons Shlomi Elkabetz

Shlomi Elkabetz

Shlomi Elkabetz

Date of Birth
5 December 1972
Age
53 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Occupation
Actor, Producer, Writer
Actor type
Dramatic actor

Popular Films

Our Boys 7.8
Our Boys (2019)
Gett: The Trial of Viviane Amsalem 7.7
Gett: The Trial of Viviane Amsalem (2014)
Eid 6.9
Eid (2024)

Filmography

Eid 6.9
Eid Eid
Drama 2024, Israel
Tel Aviv Beirut 6.1
Tel Aviv Beirut Tel Aviv/Beirut
Drama 2022, Cyprus / France / Germany
Our Boys 7.8
Our Boys
Drama, War, History, 2019, Israel/USA
Gett: The Trial of Viviane Amsalem 7.7
Gett: The Trial of Viviane Amsalem Gett
Drama 2014, Israel / France / Germany
To Take a Wife 6.8
To Take a Wife Ve'Lakhta Lehe Isha / To Take a Wife
Drama 2004, Israel / France
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