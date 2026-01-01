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Kinoafisha Persons Shlomi Elkabetz Awards

Awards and nominations of Shlomi Elkabetz

Shlomi Elkabetz
Awards and nominations of Shlomi Elkabetz
Cannes Film Festival 2021 Cannes Film Festival 2021
Golden Eye
Nominee
Venice Film Festival 2004 Venice Film Festival 2004
Isvema Award
Winner
Isvema Award
Winner
Audience Award (Critics' Week)
Winner
Audience Award (Critics' Week)
Winner
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