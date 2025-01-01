Menu
Awards and nominations of James Frawley

James Frawley
Primetime Emmy Awards 1967 Primetime Emmy Awards 1967
Outstanding Directorial Achievement in Comedy
Winner
Primetime Emmy Awards 2001 Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1998 Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1968 Primetime Emmy Awards 1968
Outstanding Directorial Achievement in Comedy
Nominee
