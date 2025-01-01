Menu
James Frawley
Awards
Awards and nominations of James Frawley
James Frawley
Primetime Emmy Awards 1967
Outstanding Directorial Achievement in Comedy
Winner
Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1968
Outstanding Directorial Achievement in Comedy
Nominee
