Джеймс Фроули
Награды
Награды и номинации Джеймса Фроули
James Frawley
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Джеймса Фроули
Primetime Emmy Awards 1967
Outstanding Directorial Achievement in Comedy
Победитель
Primetime Emmy Awards 2001
Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
Primetime Emmy Awards 1998
Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
Primetime Emmy Awards 1968
Outstanding Directorial Achievement in Comedy
Номинант
