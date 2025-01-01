Menu
Avdotya Smirnova
Awards
About
Filmography
Photos
Awards
Sochi Open Russian Film Festival 2018
Best Screenplay
Winner
Full-Length Film
Nominee
Moscow International Film Festival 2012
Russian Film Clubs Federation Award
Winner
Sochi Open Russian Film Festival 2006
Full-Length Film
Winner
Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2012
Full-Length Film
Nominee
