Awards and nominations of Oskar Roehler

Oskar Roehler
Cannes Film Festival 2000
C.I.C.A.E. Award
Nominee
Venice Film Festival 2004
Best Film
Nominee
Sundance Film Festival 2009
World Cinema - Dramatic
Nominee
Berlin International Film Festival 2010
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 2006
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 2003
Golden Berlin Bear
Nominee
