Oskar Roehler
Awards
Oskar Roehler
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Oskar Roehler
Cannes Film Festival 2000
C.I.C.A.E. Award
Nominee
Venice Film Festival 2004
Best Film
Nominee
Sundance Film Festival 2009
World Cinema - Dramatic
Nominee
Berlin International Film Festival 2010
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 2006
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 2003
Golden Berlin Bear
Nominee
