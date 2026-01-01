Menu
Marco Risi

Date of Birth
4 June 1951
Age
74 years old
Zodiac sign
Gemini
Occupation
Director, Writer, Producer

Popular Films

Fort Apache Napoli 7.2
Fort Apache Napoli (2009)
Hamam: el bagno turco 6.8
Hamam: el bagno turco (1997)
Dear Father 6.1
Dear Father (1979)

Filmography

Genre
Year
Natale A Cinque Stelle 4.6
Natale A Cinque Stelle Natale a 5 stelle
Comedy 2018, Italy
Fort Apache Napoli 7.2
Fort Apache Napoli Fortapasc
Drama 2009, Italy
L'ultimo Capodanno 5.3
L'ultimo Capodanno Ultimo capodanno, L'
Drama 1998, Italy
Hamam: el bagno turco 6.8
Hamam: el bagno turco Hamam: el bagno turco
Drama 1997, Italy / Turkey / Spain
Dear Father 6.1
Dear Father Caro papà
Drama 1979, France / Italy / Canada
