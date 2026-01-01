Menu
Marco Risi
Date of Birth
4 June 1951
Age
74 years old
Zodiac sign
Gemini
Occupation
Director, Writer, Producer
Popular Films
7.2
Fort Apache Napoli
(2009)
6.8
Hamam: el bagno turco
(1997)
6.1
Dear Father
(1979)
Filmography
Genre
All
Comedy
Drama
Year
All
2018
2009
1998
1997
1979
All
5
Films
5
Director
3
Writer
3
Producer
2
4.6
Natale A Cinque Stelle
Natale a 5 stelle
Comedy
2018, Italy
7.2
Fort Apache Napoli
Fortapasc
Drama
2009, Italy
5.3
L'ultimo Capodanno
Ultimo capodanno, L'
Drama
1998, Italy
6.8
Hamam: el bagno turco
Hamam: el bagno turco
Drama
1997, Italy / Turkey / Spain
6.1
Dear Father
Caro papà
Drama
1979, France / Italy / Canada
