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Larisa Oleynik
Larisa Oleynik Larisa Oleynik
Kinoafisha Persons Larisa Oleynik

Larisa Oleynik

Larisa Oleynik

Date of Birth
7 June 1981
Age
45 years old
Zodiac sign
Gemini
Occupation
Actress
Actor type
Dramatic actress, Comedy actress, Horror actress

Popular Films

Psych 8.3
Psych (2006)
Fairly Legal 7.5
Fairly Legal (2011)
10 Things I Hate About You 7.5
10 Things I Hate About You (1999)

Filmography

Camel Way
Camel Way Верблюжья дуга
Drama 2022, Russia
Papier-Mache 5.4
Papier-Mache Papier-Mache
Comedy, Drama 2020, Russia
Trinkets 6.7
Trinkets
Drama, Comedy 2019, USA
Ostrov Yureva Ostrov Yureva
Drama 2019, Russia
Jessabelle 5.9
Jessabelle Jessabelle
Horror, Thriller 2014, USA
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Fairly Legal 7.5
Fairly Legal
Drama 2011, USA
Hawaii Five-0 7.4
Hawaii Five-0
Drama, Action, Crime 2010, USA
Psych 8.3
Psych
Drama, Comedy, Crime 2006, USA
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