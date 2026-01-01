Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
About
Filmography
Larisa Oleynik
Larisa Oleynik
Kinoafisha
Persons
Larisa Oleynik
Larisa Oleynik
Larisa Oleynik
Date of Birth
7 June 1981
Age
45 years old
Zodiac sign
Gemini
Occupation
Actress
Actor type
Dramatic actress
,
Comedy actress
,
Horror actress
Popular Films
8.3
Psych
(2006)
7.5
Fairly Legal
(2011)
7.5
10 Things I Hate About You
(1999)
Filmography
Camel Way
Верблюжья дуга
Drama
2022, Russia
5.4
Papier-Mache
Papier-Mache
Comedy, Drama
2020, Russia
6.7
Trinkets
Drama, Comedy
2019, USA
Ostrov Yureva
Ostrov Yureva
Drama
2019, Russia
5.9
Jessabelle
Jessabelle
Horror, Thriller
2014, USA
Watch trailer
7.5
Fairly Legal
Drama
2011, USA
7.4
Hawaii Five-0
Drama, Action, Crime
2010, USA
8.3
Psych
Drama, Comedy, Crime
2006, USA
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree