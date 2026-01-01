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Nina Antonova
Nina Antonova Nina Antonova
Kinoafisha Persons Nina Antonova

Nina Antonova

Nina Antonova

Date of Birth
12 May 1954
Age
72 years old
Zodiac sign
Taurus
Occupation
Actress
Actor type
Dramatic actress, Comedy actress

Popular Films

Khomut dlya markiza 7.1
Khomut dlya markiza (1977)
Equilibrist 6.5
Equilibrist (1976)
Priklyucheniya Verki Serdyuchki 5.4
Priklyucheniya Verki Serdyuchki (2006)

Filmography

Priklyucheniya Verki Serdyuchki 5.4
Priklyucheniya Verki Serdyuchki Priklyucheniya Verki Serdyuchki
Comedy, Musical 2006, Russia
Khomut dlya markiza 7.1
Khomut dlya markiza Khomut dlya markiza
Family, Drama 1977, USSR
Equilibrist 6.5
Equilibrist Equilibrist
Drama 1976, USSR
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