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Nina Antonova
Nina Antonova
Kinoafisha
Persons
Nina Antonova
Nina Antonova
Nina Antonova
Date of Birth
12 May 1954
Age
72 years old
Zodiac sign
Taurus
Occupation
Actress
Actor type
Dramatic actress
,
Comedy actress
Popular Films
7.1
Khomut dlya markiza
(1977)
6.5
Equilibrist
(1976)
5.4
Priklyucheniya Verki Serdyuchki
(2006)
Filmography
5.4
Priklyucheniya Verki Serdyuchki
Priklyucheniya Verki Serdyuchki
Comedy, Musical
2006, Russia
7.1
Khomut dlya markiza
Khomut dlya markiza
Family, Drama
1977, USSR
6.5
Equilibrist
Equilibrist
Drama
1976, USSR
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