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Erskine Sanford
Erskine Sanford Erskine Sanford
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Erskine Sanford

Erskine Sanford

Date of Birth
19 November 1885
Age
83 years old
Zodiac sign
Scorpio
Date of death
7 July 1969
Occupation
Actor
Actor type
Dramatic actor, Thriller hero

Popular Films

Letter from an Unknown Woman 8.0
Letter from an Unknown Woman (1948)
The Lady from Shanghai 7.8
The Lady from Shanghai (1947)
Citizen Kane 7.7
Citizen Kane (1941)

Filmography

Letter from an Unknown Woman 8
Letter from an Unknown Woman Letter From An Unknown Woman
Drama 1948, USA
The Lady from Shanghai 7.8
The Lady from Shanghai The Lady from Shanghai
Thriller, Film-Noir, Drama 1947, USA
Ministry of Fear 7.1
Ministry of Fear Ministry of Fear
Film-Noir, Crime, Drama 1943, USA
The Magnificent Ambersons 7.7
The Magnificent Ambersons The Magnificent Ambersons
Drama 1942, USA
Citizen Kane 7.7
Citizen Kane Citizen Kane
Drama 1941, USA
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