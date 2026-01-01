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Erskine Sanford
Erskine Sanford
Kinoafisha
Persons
Erskine Sanford
Erskine Sanford
Erskine Sanford
Date of Birth
19 November 1885
Age
83 years old
Zodiac sign
Scorpio
Date of death
7 July 1969
Occupation
Actor
Actor type
Dramatic actor
,
Thriller hero
Popular Films
8.0
Letter from an Unknown Woman
(1948)
7.8
The Lady from Shanghai
(1947)
7.7
Citizen Kane
(1941)
Tickets
Filmography
8
Letter from an Unknown Woman
Letter From An Unknown Woman
Drama
1948, USA
7.8
The Lady from Shanghai
The Lady from Shanghai
Thriller, Film-Noir, Drama
1947, USA
7.1
Ministry of Fear
Ministry of Fear
Film-Noir, Crime, Drama
1943, USA
7.7
The Magnificent Ambersons
The Magnificent Ambersons
Drama
1942, USA
7.7
Citizen Kane
Citizen Kane
Drama
1941, USA
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