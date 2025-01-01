Menu
Awards
Awards and nominations of Tran Anh Hung
Tran Anh Hung
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Tran Anh Hung
Cannes Film Festival 2023
Best Director
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1993
Golden Camera
Winner
French Film
Winner
Cannes Film Festival 2000
Un Certain Regard Award
Nominee
Venice Film Festival 1995
Golden Lion
Winner
FIPRESCI Prize
Winner
Venice Film Festival 2010
Golden Lion
Nominee
