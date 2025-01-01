Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Persons
Philip Glass
Awards
Awards and nominations of Philip Glass
Philip Glass
Awards and nominations of Philip Glass
Academy Awards, USA 2007
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Score)
Nominee
Academy Awards, USA 2003
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Score)
Nominee
Academy Awards, USA 1998
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Score)
Nominee
Golden Globes, USA 1999
Best Original Score
Winner
Golden Globes, USA 2003
Best Original Score
Nominee
Golden Globes, USA 1998
Best Original Score
Nominee
Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Music Composition for a Series (Dramatic Underscore)
Nominee
BAFTA Awards 2003
Anthony Asquith Award for Film Music
Winner
