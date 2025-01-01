Menu
Kinoafisha Persons Philip Glass Awards

Philip Glass
Academy Awards, USA 2007 Academy Awards, USA 2007
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Score)
Nominee
Academy Awards, USA 2003 Academy Awards, USA 2003
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Score)
Nominee
Academy Awards, USA 1998 Academy Awards, USA 1998
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Score)
Nominee
Golden Globes, USA 1999 Golden Globes, USA 1999
Best Original Score
Winner
Golden Globes, USA 2003 Golden Globes, USA 2003
Best Original Score
Nominee
Golden Globes, USA 1998 Golden Globes, USA 1998
Best Original Score
Nominee
Primetime Emmy Awards 2004 Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Music Composition for a Series (Dramatic Underscore)
Nominee
BAFTA Awards 2003 BAFTA Awards 2003
Anthony Asquith Award for Film Music
Winner
