Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Kaza-hana
6.9
Kinoafisha Films Kaza-hana
6.9

Kaza-hana

, 2000
Kaza-hana
Japan / Drama / 18+
Poster of Kaza-hana
6.9

Cast

Tadanobu Asano
Tadanobu Asano
Sawaki
Kumiko Aso
Kumiko Aso
Miki
Akira Emoto
Akira Emoto
Master of hot spring hotel
Yoshiko Kayama
Yuriko's mother
Kyōko Koizumi
Yuriko Tomita
Fumiyo Kohinata
Fumiyo Kohinata
Sawaki's boss
Toshinori Omi
Nightclub manager
Kippei Shiina
Celebrity at airport
Tsurube Shōfukutei
Chôei Takahashi
Yuriko's stepfather
Director Shinji Sōmai
Writer Raimi Mori, Sho Narumi
Composer Yoshihide Ôtomo
Cast and Crew

Film details

Country Japan
Runtime 1 hour 56 minutes
Production year 2000
World premiere 14 September 2000
Release date
14 September 2000 Canada
27 January 2001 Japan
Production Be-Wild, Cinequanon, TV Asahi
Also known as
Kaza-hana, 風花, Schnee im Wind, Umbrella Flower

Film rating

6.9
Rate 13 votes
6.8 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Kaza-hana

Under the Open Sky
Under the Open Sky Crime
2020, Japan
7.0
Minamata
Minamata Drama
2020, USA
7.0
Fukigen na kako
Fukigen na kako Drama
2016, Japan
6.0
Shoplifters
Shoplifters Drama
2018, Japan
7.0
18 Who Cause a Storm
18 Who Cause a Storm Drama
1963, Japan
6.0
Kabei: Our Mother
Kabei: Our Mother Drama
2008, Japan
6.0
Hanawa Chiredomo
Hanawa Chiredomo Drama
2008, Japan
5.0
The Face of Jizo / Chichi to kuraseba
The Face of Jizo / Chichi to kuraseba Drama
2004, Japan
6.0
Owl
Owl Drama
2003, Japan
6.0
The Eel
The Eel Drama
1996, Japan
7.0
Isoroku Yamamoto, the Commander-in-Chief of the Combined Fleet
Isoroku Yamamoto, the Commander-in-Chief of the Combined Fleet War, Biography, Drama
2011, Japan
6.0
Last Life in the Universe
Last Life in the Universe Thriller, Drama
2003, Thailand / Japan
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Robonyanya
Robonyanya
2026, Russia, Comedy, Family
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Colony
Colony
2026, South Korea, Action, Horror, Thriller
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Pressure
Pressure
2026, Great Britain, Drama, War, History
In the Grey
In the Grey
2025, Great Britain / USA, Action, Thriller
The Devil Wears Prada 2
The Devil Wears Prada 2
2026, USA, Comedy, Drama
Evolution
Evolution
2026, Spain, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more