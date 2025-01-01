Menu
Awards and nominations of Bebe Neuwirth

Bebe Neuwirth
Primetime Emmy Awards 1991 Primetime Emmy Awards 1991
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1990 Primetime Emmy Awards 1990
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1999 Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or a Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 1995 Primetime Emmy Awards 1995
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
