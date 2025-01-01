Menu
Patricia Rozema
Awards
Awards and nominations of Patricia Rozema
Cannes Film Festival 1987
Foreign Film
Winner
Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Classical Music-Dance Program
Winner
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
Berlin International Film Festival 1995
Golden Berlin Bear
Nominee
