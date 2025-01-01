Menu
Awards and nominations of Patricia Rozema

Awards and nominations of Patricia Rozema
Cannes Film Festival 1987 Cannes Film Festival 1987
Foreign Film
Winner
Primetime Emmy Awards 1998 Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Classical Music-Dance Program
Winner
Primetime Emmy Awards 2009 Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
Berlin International Film Festival 1995 Berlin International Film Festival 1995
Golden Berlin Bear
Nominee
