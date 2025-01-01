Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Edward James Olmos
Awards
Awards and nominations of Edward James Olmos
Edward James Olmos
About
Filmography
Articles
Awards
Awards and nominations of Edward James Olmos
Academy Awards, USA 1989
Best Performance by an Actor in a Leading Role
Nominee
Golden Globes, USA 1995
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Winner
Golden Globes, USA 1986
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Winner
Golden Globes, USA 1989
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Best Actor in a Motion Picture - Drama
Nominee
Primetime Emmy Awards 1985
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1995
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 1986
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2012
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree