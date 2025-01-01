Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Jennifer Yuh Nelson Awards

Awards and nominations of Jennifer Yuh Nelson

Jennifer Yuh Nelson
Awards and nominations of Jennifer Yuh Nelson
Academy Awards, USA 2012 Academy Awards, USA 2012
Best Animated Feature Film
Nominee
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Short Form Animated Program
Winner
Outstanding Short Form Animated Program
Winner
Primetime Emmy Awards 2021 Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Short Form Animated Program
Winner
Outstanding Short Form Animated Program
Winner
Primetime Emmy Awards 1999 Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Animated Program (For Programming More Than One Hour)
Winner
Outstanding Animated Program (For Programming More Than One Hour)
Winner
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more