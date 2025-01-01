Menu
Jennifer Yuh Nelson
Awards
Awards and nominations of Jennifer Yuh Nelson
Jennifer Yuh Nelson
Awards and nominations of Jennifer Yuh Nelson
Academy Awards, USA 2012
Best Animated Feature Film
Nominee
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Short Form Animated Program
Winner
Outstanding Short Form Animated Program
Winner
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Short Form Animated Program
Winner
Outstanding Short Form Animated Program
Winner
Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Animated Program (For Programming More Than One Hour)
Winner
Outstanding Animated Program (For Programming More Than One Hour)
Winner
