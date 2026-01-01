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Nikolay Kozak
Nikolay Kozak Nikolay Kozak
Kinoafisha Persons Nikolay Kozak

Nikolay Kozak

Nikolay Kozak

Date of Birth
26 December 1966
Age
59 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Actor
Actor type
Dramatic actor, Action hero, Romantic hero

Popular Films

Chikatilo 7.6
Chikatilo (2021)
Neukrotimaya Neupokoeva 7.6
Neukrotimaya Neupokoeva (2024)
Ekaterina 7.6
Ekaterina (2014)

Filmography

Trudno byt bogom
Trudno byt bogom
Sci-Fi, Drama 2026, Russia
Knyaz Andrej
Knyaz Andrej
History, Drama 2026, Russia
Aleks Lyutyj. Zoloto vojny
Thriller, Detective 2026, Russia
Skamejka zapasnyh
Skamejka zapasnyh
Detective, Crime 2026, Russia
Rozhdenie imperii
Rozhdenie imperii Rozhdenie imperii
Drama, History 2026, Russia
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Gipnozis 6.4
Gipnozis
Mystery, Thriller 2025, Russia
Pritvoris moim muzhem 5.8
Pritvoris moim muzhem Pritvoris moim muzhem
Comedy, Drama, Romantic 2025, Russia
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Kraken 6.7
Kraken Kraken
Adventure, Sci-Fi 2025, Russia
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