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Nikolay Kozak
Nikolay Kozak
Kinoafisha
Persons
Nikolay Kozak
Nikolay Kozak
Nikolay Kozak
Date of Birth
26 December 1966
Age
59 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Actor
Actor type
Dramatic actor
,
Action hero
,
Romantic hero
Popular Films
7.6
Chikatilo
(2021)
7.6
Neukrotimaya Neupokoeva
(2024)
7.6
Ekaterina
(2014)
Filmography
Trudno byt bogom
Sci-Fi, Drama
2026, Russia
Knyaz Andrej
History, Drama
2026, Russia
Aleks Lyutyj. Zoloto vojny
Thriller, Detective
2026, Russia
Skamejka zapasnyh
Detective, Crime
2026, Russia
Rozhdenie imperii
Rozhdenie imperii
Drama, History
2026, Russia
Watch trailer
6.4
Gipnozis
Mystery, Thriller
2025, Russia
5.8
Pritvoris moim muzhem
Pritvoris moim muzhem
Comedy, Drama, Romantic
2025, Russia
Watch trailer
6.7
Kraken
Kraken
Adventure, Sci-Fi
2025, Russia
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