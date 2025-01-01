Menu
Awards and nominations of Yusuf Roziqov

Yusuf Roziqov
Sochi Open Russian Film Festival 2019 Sochi Open Russian Film Festival 2019
Prize of the Guild of Russian Film Scholars and Film Critics
Winner
Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2017 Sochi Open Russian Film Festival 2017
Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2013 Sochi Open Russian Film Festival 2013
Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2010 Sochi Open Russian Film Festival 2010
Full-Length Film
Nominee
Moscow International Film Festival 2005 Moscow International Film Festival 2005
Golden St. George
Nominee
Moscow International Film Festival 2000 Moscow International Film Festival 2000
Golden St. George
Nominee
