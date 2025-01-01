Menu
Yusuf Roziqov
Awards
Awards and nominations of Yusuf Roziqov
Yusuf Roziqov
About
Filmography
Awards
Sochi Open Russian Film Festival 2019
Prize of the Guild of Russian Film Scholars and Film Critics
Winner
Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2017
Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2013
Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2010
Full-Length Film
Nominee
Moscow International Film Festival 2005
Golden St. George
Nominee
Moscow International Film Festival 2000
Golden St. George
Nominee
