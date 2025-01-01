Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Sally Potter
Awards
Awards and nominations of Sally Potter
Sally Potter
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Sally Potter
Venice Film Festival 1992
Elvira Notari Prize
Winner
OCIC Award
Winner
Best Film
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 2000
Golden Lion
Nominee
Berlin International Film Festival 2017
Guild Film Prize
Winner
Best Film
Nominee
Berlin International Film Festival 1984
Reader Jury of the "Zitty"
Winner
Berlin International Film Festival 2020
Best Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2009
Golden Berlin Bear
Nominee
Best Feature Film
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree