Kinoafisha Persons Sally Potter Awards

Sally Potter
Awards and nominations of Sally Potter
Venice Film Festival 1992 Venice Film Festival 1992
Elvira Notari Prize
Winner
OCIC Award
Winner
Best Film
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 2000 Venice Film Festival 2000
Golden Lion
Nominee
Berlin International Film Festival 2017 Berlin International Film Festival 2017
Guild Film Prize
Winner
Best Film
Nominee
Berlin International Film Festival 1984 Berlin International Film Festival 1984
Reader Jury of the "Zitty"
Winner
Berlin International Film Festival 2020 Berlin International Film Festival 2020
Best Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2009 Berlin International Film Festival 2009
Golden Berlin Bear
Nominee
 Best Feature Film
Nominee
