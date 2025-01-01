Menu
Kinoafisha Persons Walter Hill Awards

Walter Hill
Cannes Film Festival 1980 Cannes Film Festival 1980
Palme d'Or
Nominee
Primetime Emmy Awards 2007 Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Miniseries
Winner
Outstanding Miniseries
Winner
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2004 Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Directing for a Drama Series
Winner
Venice Film Festival 2022 Venice Film Festival 2022
Cartier Glory to the Filmmaker Award
Winner
Graffetta d'Oro for Best Film
Nominee
Razzie Awards 1987 Razzie Awards 1987
Worst Picture
Nominee
 Worst Picture
Nominee
