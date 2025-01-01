Menu
Ira Sachs
Awards
Awards and nominations of Ira Sachs
Ira Sachs
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Ira Sachs
Cannes Film Festival 2019
Palme d'Or
Nominee
Sundance Film Festival 2005
Dramatic
Winner
Sundance Film Festival 2012
Dramatic
Nominee
Sundance Film Festival 1997
Dramatic
Nominee
Berlin International Film Festival 2012
Best Feature Film
Winner
Berlin International Film Festival 2025
Feature Film
Nominee
Best Feature Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2023
Best Feature Film
Nominee
Feature Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2016
Generation Kplus - Best Feature Film
Nominee
Best Feature Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2014
Best Feature Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2010
Best Short Film
Nominee
