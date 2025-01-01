Menu
Kinoafisha Persons Ira Sachs Awards

Awards and nominations of Ira Sachs

Ira Sachs
Cannes Film Festival 2019 Cannes Film Festival 2019
Palme d'Or
Nominee
Sundance Film Festival 2005 Sundance Film Festival 2005
Dramatic
Winner
Sundance Film Festival 2012 Sundance Film Festival 2012
Dramatic
Nominee
Sundance Film Festival 1997 Sundance Film Festival 1997
Dramatic
Nominee
Berlin International Film Festival 2012 Berlin International Film Festival 2012
Best Feature Film
Winner
Berlin International Film Festival 2025 Berlin International Film Festival 2025
Feature Film
Nominee
 Best Feature Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2023 Berlin International Film Festival 2023
Best Feature Film
Nominee
 Feature Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2016 Berlin International Film Festival 2016
Generation Kplus - Best Feature Film
Nominee
 Best Feature Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2014 Berlin International Film Festival 2014
Best Feature Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2010 Berlin International Film Festival 2010
Best Short Film
Nominee
