Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Karyn Kusama
Awards
Awards and nominations of Karyn Kusama
Karyn Kusama
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Karyn Kusama
Cannes Film Festival 2000
Foreign Film
Winner
C.I.C.A.E. Award
Nominee
Golden Camera
Nominee
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Sundance Film Festival 2000
Dramatic
Winner
Dramatic
Winner
Toronto International Film Festival 2018
Platform Prize
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree