Kinoafisha Persons Karyn Kusama Awards

Awards and nominations of Karyn Kusama

Karyn Kusama
Cannes Film Festival 2000 Cannes Film Festival 2000
Foreign Film
Winner
C.I.C.A.E. Award
Nominee
 Golden Camera
Nominee
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Sundance Film Festival 2000 Sundance Film Festival 2000
Dramatic
Winner
Dramatic
Winner
Toronto International Film Festival 2018 Toronto International Film Festival 2018
Platform Prize
Nominee
