Kinoafisha Persons Cédric Kahn Awards

Awards and nominations of Cédric Kahn

Cédric Kahn
Cannes Film Festival 1994 Cannes Film Festival 1994
French Film
Winner
Cannes Film Festival 2023 Cannes Film Festival 2023
Directors' Fortnight
Nominee
Cannes Film Festival 2001 Cannes Film Festival 2001
Palme d'Or
Nominee
Venice Film Festival 2023 Venice Film Festival 2023
Cinema & Arts Award
Winner
Venice Film Festival 1991 Venice Film Festival 1991
Best Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2018 Berlin International Film Festival 2018
Best Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2004 Berlin International Film Festival 2004
Golden Berlin Bear
Nominee
