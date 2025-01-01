Menu
Awards and nominations of Jennifer Saunders

Jennifer Saunders
Awards and nominations of Jennifer Saunders
BAFTA Awards 2012
Female Performance in a Comedy Programme
Winner
BAFTA Awards 2009
Academy Fellowship
Winner
BAFTA Awards 1993
Best Comedy (Programme or Series)
Winner
Best Light Entertainment Performance
Nominee
BAFTA Awards 1997
Best Comedy (Programme or Series)
Nominee
BAFTA Awards 1996
Best Comedy (Programme or Series)
Nominee
BAFTA Awards 1995
Best Comedy (Programme or Series)
Nominee
