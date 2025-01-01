Menu
Jennifer Saunders
Awards
Awards and nominations of Jennifer Saunders
About
Filmography
Articles
Awards
BAFTA Awards 2012
Female Performance in a Comedy Programme
Winner
BAFTA Awards 2009
Academy Fellowship
Winner
BAFTA Awards 1993
Best Comedy (Programme or Series)
Winner
Best Light Entertainment Performance
Nominee
BAFTA Awards 1997
Best Comedy (Programme or Series)
Nominee
BAFTA Awards 1996
Best Comedy (Programme or Series)
Nominee
BAFTA Awards 1995
Best Comedy (Programme or Series)
Nominee
