Kinoafisha Persons Mike White Awards

Awards and nominations of Mike White

Mike White
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Directing for a Limited or Anthology Series or Movie
Winner
Outstanding Writing for a Limited or Anthology Series or Movie
Winner
Outstanding Limited or Anthology Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
BAFTA Awards 2023 BAFTA Awards 2023
International
Nominee
Razzie Awards 2018 Razzie Awards 2018
Worst Screenplay
Winner
Worst Screenplay
Winner
Toronto International Film Festival 2017 Toronto International Film Festival 2017
Platform Prize
Nominee
