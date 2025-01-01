Menu
Awards
Awards and nominations of Mike White
Mike White
Awards and nominations of Mike White
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Directing for a Limited or Anthology Series or Movie
Winner
Outstanding Writing for a Limited or Anthology Series or Movie
Winner
Outstanding Limited or Anthology Series
Winner
Outstanding Limited or Anthology Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
BAFTA Awards 2023
International
Nominee
Razzie Awards 2018
Worst Screenplay
Winner
Worst Screenplay
Winner
Toronto International Film Festival 2017
Platform Prize
Nominee
