Tony Bennett
Awards
Awards and nominations of Tony Bennett
Tony Bennett
About
Filmography
Awards
Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Winner
Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Winner
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Nominee
Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Variety Special
Nominee
Outstanding Variety Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Variety Special
Nominee
Outstanding Variety Special
Nominee
