Keith David
Awards and nominations of Keith David
Keith David
Awards and nominations of Keith David
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Narrator
Winner
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Voice-Over Performance
Winner
Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Voice-Over Performance
Winner
Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Non-Fiction Series
Nominee
Outstanding Non-Fiction Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2024
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Nominee
