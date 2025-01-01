Menu
Amanda Plummer
Awards and nominations of Amanda Plummer
Amanda Plummer
Awards
Awards and nominations of Amanda Plummer
Golden Globes, USA 1993
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1992
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or a Special
Winner
Primetime Emmy Awards 1989
Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
BAFTA Awards 1992
Best Supporting Actress
Nominee
