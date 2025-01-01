Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Amanda Plummer Awards

Awards and nominations of Amanda Plummer

Amanda Plummer
Awards and nominations of Amanda Plummer
Golden Globes, USA 1993 Golden Globes, USA 1993
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
 Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 2005 Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1996 Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1992 Primetime Emmy Awards 1992
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or a Special
Winner
Primetime Emmy Awards 1989 Primetime Emmy Awards 1989
Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
BAFTA Awards 1992 BAFTA Awards 1992
Best Supporting Actress
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more