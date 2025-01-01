Menu
Awards and nominations of Hiroyuki Sanada

Hiroyuki Sanada
Golden Globes, USA 2025 Golden Globes, USA 2025
Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Drama
Winner
Primetime Emmy Awards 2024 Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Winner
Screen Actors Guild Awards 2025 Screen Actors Guild Awards 2025
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Winner
Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series
Winner
