Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
James Gray
Awards
Awards and nominations of James Gray
James Gray
About
Filmography
Articles
Awards
Awards and nominations of James Gray
Cannes Film Festival 2022
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2013
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2008
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2007
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2000
Palme d'Or
Nominee
Venice Film Festival 1994
Silver Lion
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 2019
Best Film
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree