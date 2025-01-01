Menu
Kinoafisha Persons James Gray Awards

James Gray
Cannes Film Festival 2022 Cannes Film Festival 2022
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2013 Cannes Film Festival 2013
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2008 Cannes Film Festival 2008
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2007 Cannes Film Festival 2007
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2000 Cannes Film Festival 2000
Palme d'Or
Nominee
Venice Film Festival 1994 Venice Film Festival 1994
Silver Lion
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 2019 Venice Film Festival 2019
Best Film
Nominee
