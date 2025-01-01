Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Angelina Rimashevskaya
Kinoafisha
Persons
Angelina Rimashevskaya
Angelina Rimashevskaya
Date of Birth
25 January 1994
Age
31 years old
Zodiac sign
Aquarius
Popular Films
8.0
The Fool
(2014)
7.4
Kino pro Alekseeva
(2014)
7.2
Иваново счастье. Новые истории
(2021)
Filmography
Genre
All
Drama
Romantic
Year
All
2021
2015
2014
All
4
Films
4
Actress
4
7.2
Иваново счастье. Новые истории
Иваново счастье. Новые истории
Drama, Romantic
2021, Russia
4.9
My Good Hans
Milyy Khans, dorogoy Pyotr
Drama
2015, Russia / Germany / Ukraine
Watch trailer
8
The Fool
Durak
Drama
2014, Russia
Watch trailer
7.4
Kino pro Alekseeva
Kino pro Alekseeva
Drama
2014, Russia
Watch trailer
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree