Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Angelina Rimashevskaya
Angelina Rimashevskaya
Kinoafisha Persons Angelina Rimashevskaya

Angelina Rimashevskaya

Date of Birth
25 January 1994
Age
31 years old
Zodiac sign
Aquarius

Popular Films

The Fool 8.0
The Fool (2014)
Kino pro Alekseeva 7.4
Kino pro Alekseeva (2014)
Иваново счастье. Новые истории 7.2
Иваново счастье. Новые истории (2021)

Filmography

Genre
Year
All 4 Films 4 Actress 4
Иваново счастье. Новые истории 7.2
Иваново счастье. Новые истории Иваново счастье. Новые истории
Drama, Romantic 2021, Russia
My Good Hans 4.9
My Good Hans Milyy Khans, dorogoy Pyotr
Drama 2015, Russia / Germany / Ukraine
Watch trailer
The Fool 8
The Fool Durak
Drama 2014, Russia
Watch trailer
Kino pro Alekseeva 7.4
Kino pro Alekseeva Kino pro Alekseeva
Drama 2014, Russia
Watch trailer
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more