John Boyega
Awards
John Boyega
Cannes Film Festival 2016
Male Revelation
Winner
Golden Globes, USA 2021
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Winner
BAFTA Awards 2016
Rising Star Award
Winner
BAFTA Awards 2021
Leading Actor
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2016
Breakthrough Performance
Nominee
Breakthrough Performance
Nominee
Best Action Performance
Nominee
Sundance Film Festival 2022
Ensemble Cast
Winner
