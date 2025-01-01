Menu
Awards and nominations of John Boyega

John Boyega
Cannes Film Festival 2016 Cannes Film Festival 2016
Male Revelation
Winner
Golden Globes, USA 2021 Golden Globes, USA 2021
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Winner
BAFTA Awards 2016 BAFTA Awards 2016
Rising Star Award
Winner
BAFTA Awards 2021 BAFTA Awards 2021
Leading Actor
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2016 MTV Movie + TV Awards 2016
Breakthrough Performance
Nominee
 Breakthrough Performance
Nominee
 Best Action Performance
Nominee
Sundance Film Festival 2022 Sundance Film Festival 2022
Ensemble Cast
Winner
