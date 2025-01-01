Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Ava DuVernay Awards

Awards and nominations of Ava DuVernay

Ava DuVernay
Awards and nominations of Ava DuVernay
Academy Awards, USA 2017 Academy Awards, USA 2017
Best Documentary Feature
Nominee
 Best Documentary Feature
Nominee
Golden Globes, USA 2015 Golden Globes, USA 2015
Best Director
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Winner
Outstanding Writing for Nonfiction Programming
Winner
Outstanding Writing for Nonfiction Programming
Winner
Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Winner
Outstanding Directing for Nonfiction Programming
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Writing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Nominee
 Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Nominee
 Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Nominee
 Outstanding Limited Series
Nominee
 Outstanding Limited Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Nominee
BAFTA Awards 2017 BAFTA Awards 2017
Best Documentary
Winner
Best Documentary
Winner
Venice Film Festival 2023 Venice Film Festival 2023
Best Film
Nominee
Sundance Film Festival 2012 Sundance Film Festival 2012
Dramatic
Winner
Dramatic
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more