Ava DuVernay
Awards
Awards and nominations of Ava DuVernay
Ava DuVernay
About
Filmography
Photos
Awards
Awards and nominations of Ava DuVernay
Academy Awards, USA 2017
Best Documentary Feature
Nominee
Best Documentary Feature
Nominee
Golden Globes, USA 2015
Best Director
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Winner
Outstanding Writing for Nonfiction Programming
Winner
Outstanding Writing for Nonfiction Programming
Winner
Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Winner
Outstanding Directing for Nonfiction Programming
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Writing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Nominee
Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Nominee
Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Nominee
Outstanding Limited Series
Nominee
Outstanding Limited Series
Nominee
Outstanding Writing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Nominee
BAFTA Awards 2017
Best Documentary
Winner
Best Documentary
Winner
Venice Film Festival 2023
Best Film
Nominee
Sundance Film Festival 2012
Dramatic
Winner
Dramatic
Nominee
