David Spade
Awards and nominations of David Spade
David Spade
Awards and nominations of David Spade
Golden Globes, USA 2000
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 1999
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1993
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1991
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1990
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Razzie Awards 2012
Worst Supporting Actress
Winner
Razzie Awards 2021
Worst Actor
Nominee
Worst Screen Ensemble
Nominee
MTV Movie + TV Awards 1996
Best On-Screen Duo
Winner
Best On-Screen Duo
Winner
