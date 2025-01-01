Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons David Spade Awards

Awards and nominations of David Spade

David Spade
Awards and nominations of David Spade
Golden Globes, USA 2000 Golden Globes, USA 2000
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 1999 Golden Globes, USA 1999
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 1999 Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1993 Primetime Emmy Awards 1993
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
 Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1991 Primetime Emmy Awards 1991
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
 Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1990 Primetime Emmy Awards 1990
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Razzie Awards 2012 Razzie Awards 2012
Worst Supporting Actress
Winner
Razzie Awards 2021 Razzie Awards 2021
Worst Actor
Nominee
 Worst Screen Ensemble
Nominee
MTV Movie + TV Awards 1996 MTV Movie + TV Awards 1996
Best On-Screen Duo
Winner
Best On-Screen Duo
Winner
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more