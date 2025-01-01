Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Emmanuelle Bercot
Awards and nominations of Emmanuelle Bercot
Emmanuelle Bercot
Awards and nominations of Emmanuelle Bercot
Cannes Film Festival 2015
Best Actress
Winner
Cannes Film Festival 2001
French Film
Winner
Un Certain Regard Award
Nominee
Golden Camera
Nominee
Cannes Film Festival 1997
Best Short Film
Winner
Palme d'Or - Best Short Film
Nominee
Cannes Film Festival 1999
Cinefondation Award
Nominee
Berlin International Film Festival 2013
Golden Berlin Bear
Nominee
