Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Эмманюэль Берко
Награды
Награды и номинации Эмманюэль Берко
Emmanuelle Bercot
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Эмманюэль Берко
Каннский кинофестиваль 2015
Лучшая актриса
Победитель
Каннский кинофестиваль 2001
Французский фильм
Победитель
Золотая камера
Номинант
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 1997
Лучший короткометражный фильм
Победитель
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
Номинант
Каннский кинофестиваль 1999
Премия «Синефондасьон»
Номинант
Берлинале 2013
Золотой берлинский медведь
Номинант
195% на Rotten Tomatoes: новый хит Netflix уже называют сериалом года
Всю франшизу пересматривать необязательно: какие фильмы о Хищнике надо увидеть перед «Планетой смерти»
Еще помните Лабубу? Скоро про странных монстриков выйдет фильм, а может и целая франшиза
Анну Сергеевну даже не ищите: в своей самой недооцененной драме Светличная снялась вместе с Высоцким – и в кадре не узнать обоих
Забудьте Раббана и Фейд-Рауту: главный злодей «Дюна. Часть третья» превратит Sci-Fi в настоящий психологический хоррор
«Пересматриваю в 4-й раз»: голый Антон Васильев, звезда «Аутсорса» и Sci-Fi – в этот свежий ромком влюбились даже хейтеры российского кино
Всегда был на втором плане: герою из нового «Супермена» HBO посвятит целый сериал — и это не Лоис Лейн
Труса, Балбеса и Бывалого узнает каждый: лучше попробуйте угадать 5 других советских фильмов по трем ключевым словам (тест)
«Многих это удивит»: новый «Аватар» официально поставил франшизу в один ряд со «Звездными войнами» — первые зрители окрестили шедевром
За 18 лет до Кэмерона в СССР сняли своего «Терминатора», и его запретили моментально – дерзкий робот оказался неугоден властям
Новый «Хищник» оказался связан с «Очень странными делами»: но распознать пасхалку в «Планете смерти» фактически невозможно
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667