Kinoafisha Persons Vladimir Naumov Awards

Awards and nominations of Vladimir Naumov

Vladimir Naumov
Cannes Film Festival 1971 Cannes Film Festival 1971
Palme d'Or
Nominee
Venice Film Festival 1961 Venice Film Festival 1961
Competition
Winner
Special Jury Prize
Winner
Venice Film Festival 1984 Venice Film Festival 1984
Golden Lion
Nominee
Moscow International Film Festival 1981 Moscow International Film Festival 1981
Best Film
Winner
Golden Prize
Winner
