Vladimir Naumov
Awards
Awards and nominations of Vladimir Naumov
Vladimir Naumov
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Vladimir Naumov
Cannes Film Festival 1971
Palme d'Or
Nominee
Venice Film Festival 1961
Competition
Winner
Special Jury Prize
Winner
Venice Film Festival 1984
Golden Lion
Nominee
Moscow International Film Festival 1981
Best Film
Winner
Golden Prize
Winner
