Paddy Considine
BAFTA Awards 2012
Outstanding Debut by a British Writer, Director or Producer
Winner
BAFTA Awards 2008
Best British Short Film
Winner
Best British Short Film
Winner
Venice Film Festival 2007
Best Short Film
Winner
MTV Movie + TV Awards 2014
Best Fight
Nominee
Sundance Film Festival 2011
World Cinema - Dramatic
Winner
World Cinema - Dramatic
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2004
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Nominee
