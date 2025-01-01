Menu
Neill Blomkamp
Awards
Awards and nominations of Neill Blomkamp
Neill Blomkamp
Awards
Awards and nominations of Neill Blomkamp
Academy Awards, USA 2010
Best Adapted Screenplay
Nominee
Golden Globes, USA 2010
Best Screenplay - Motion Picture
Nominee
Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Special Visual Effects for a Series
Nominee
Outstanding Special Visual Effects for a Series
Nominee
BAFTA Awards 2010
Best Screenplay (Adapted)
Nominee
Best Director
Nominee
