Awards and nominations of Neill Blomkamp

Neill Blomkamp
Academy Awards, USA 2010 Academy Awards, USA 2010
Best Adapted Screenplay
Nominee
Golden Globes, USA 2010 Golden Globes, USA 2010
Best Screenplay - Motion Picture
Nominee
Primetime Emmy Awards 2001 Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Special Visual Effects for a Series
Nominee
 Outstanding Special Visual Effects for a Series
Nominee
BAFTA Awards 2010 BAFTA Awards 2010
Best Screenplay (Adapted)
Nominee
 Best Director
Nominee
