Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Franco Zeffirelli
Awards
Awards and nominations of Franco Zeffirelli
Franco Zeffirelli
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Franco Zeffirelli
Academy Awards, USA 1983
Best Achievement in Production Design
Nominee
Best Achievement in Production Design
Nominee
Academy Awards, USA 1969
Best Achievement in Directing
Nominee
Cannes Film Festival 1986
Palme d'Or
Nominee
Golden Globes, USA 1969
Best Director
Nominee
Primetime Emmy Awards 1986
Outstanding Individual Achievements - Classical Music/Dance Programming
Winner
Primetime Emmy Awards 1985
Outstanding Individual Achievement - Classical Music/Dance Programming - Directing
Winner
BAFTA Awards 1984
Best Production Design/Art Direction
Winner
Best Production Design/Art Direction
Winner
Best Foreign Language Film
Nominee
Best Foreign Language Film
Nominee
BAFTA Awards 1987
Best Foreign Language Film
Nominee
Best Foreign Language Film
Nominee
BAFTA Awards 1978
Best Single Play
Nominee
BAFTA Awards 1969
Best Direction
Nominee
Razzie Awards 1982
Worst Director
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree