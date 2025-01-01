Menu
Awards and nominations of Franco Zeffirelli

Franco Zeffirelli
Academy Awards, USA 1983 Academy Awards, USA 1983
Best Achievement in Production Design
Nominee
Academy Awards, USA 1969 Academy Awards, USA 1969
Best Achievement in Directing
Nominee
Cannes Film Festival 1986 Cannes Film Festival 1986
Palme d'Or
Nominee
Golden Globes, USA 1969 Golden Globes, USA 1969
Best Director
Nominee
Primetime Emmy Awards 1986 Primetime Emmy Awards 1986
Outstanding Individual Achievements - Classical Music/Dance Programming
Winner
Primetime Emmy Awards 1985 Primetime Emmy Awards 1985
Outstanding Individual Achievement - Classical Music/Dance Programming - Directing
Winner
BAFTA Awards 1984 BAFTA Awards 1984
Best Production Design/Art Direction
Winner
Best Foreign Language Film
Nominee
BAFTA Awards 1987 BAFTA Awards 1987
Best Foreign Language Film
Nominee
BAFTA Awards 1978 BAFTA Awards 1978
Best Single Play
Nominee
BAFTA Awards 1969 BAFTA Awards 1969
Best Direction
Nominee
Razzie Awards 1982 Razzie Awards 1982
Worst Director
Nominee
