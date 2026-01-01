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Kinoafisha Persons Alan Cumming Awards

Awards and nominations of Alan Cumming

Alan Cumming
Awards and nominations of Alan Cumming
Cannes Film Festival 2001 Cannes Film Festival 2001
Un Certain Regard Award
Nominee
 Golden Camera
Nominee
 Golden Camera
Nominee
 Un Certain Regard Award
Nominee
Golden Globes, USA 2016 Golden Globes, USA 2016
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 2015 Golden Globes, USA 2015
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 2024 Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Host for a Reality or Reality Competition Program
Winner
Outstanding Host for a Reality or Competition Program
Winner
Primetime Emmy Awards 2025 Primetime Emmy Awards 2025
Outstanding Host for a Reality or Reality Competition Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Special Class Program
Nominee
 Outstanding Special Class Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015 Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Guest Actor in a Drama Series
Nominee
Razzie Awards 2006 Razzie Awards 2006
Worst Supporting Actor
Nominee
MTV Movie + TV Awards 1998 MTV Movie + TV Awards 1998
Best Dance Sequence
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2012 Screen Actors Guild Awards 2012
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2011 Screen Actors Guild Awards 2011
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
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