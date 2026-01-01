Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Alan Cumming
Awards
Awards and nominations of Alan Cumming
Alan Cumming
About
Filmography
Articles
Awards
Awards and nominations of Alan Cumming
Cannes Film Festival 2001
Un Certain Regard Award
Nominee
Golden Camera
Nominee
Golden Camera
Nominee
Un Certain Regard Award
Nominee
Golden Globes, USA 2016
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 2015
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Host for a Reality or Reality Competition Program
Winner
Outstanding Host for a Reality or Competition Program
Winner
Primetime Emmy Awards 2025
Outstanding Host for a Reality or Reality Competition Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Special Class Program
Nominee
Outstanding Special Class Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Guest Actor in a Drama Series
Nominee
Razzie Awards 2006
Worst Supporting Actor
Nominee
MTV Movie + TV Awards 1998
Best Dance Sequence
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2012
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2011
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree