Lena Dunham
Awards
Awards and nominations of Lena Dunham
Lena Dunham
Awards and nominations of Lena Dunham
Golden Globes, USA 2013
Best TV Actress - Comedy or Musical
Winner
Golden Globes, USA 2015
Best TV Actress - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 2014
Best TV Actress - Comedy or Musical
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
BAFTA Awards 2013
Best International
Winner
