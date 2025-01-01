Menu
Lena Dunham
Awards and nominations of Lena Dunham
Golden Globes, USA 2013 Golden Globes, USA 2013
Best TV Actress - Comedy or Musical
Winner
Golden Globes, USA 2015 Golden Globes, USA 2015
Best TV Actress - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 2014 Golden Globes, USA 2014
Best TV Actress - Comedy or Musical
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2013 Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
BAFTA Awards 2013 BAFTA Awards 2013
Best International
Winner
