Kinoafisha
Persons
Blythe Danner
Awards
Awards and nominations of Blythe Danner
Blythe Danner
Awards and nominations of Blythe Danner
Golden Globes, USA 2005
Best Performance by an Actress in a Miniseries or a Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Winner
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Winner
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Nominee
