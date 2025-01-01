Menu
Awards

Awards and nominations of Blythe Danner

Blythe Danner
Golden Globes, USA 2005 Golden Globes, USA 2005
Best Performance by an Actress in a Miniseries or a Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 2006 Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Winner
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2005 Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Winner
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 2002 Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Nominee
