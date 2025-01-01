Menu
Barry Sonnenfeld
Awards
Awards and nominations of Barry Sonnenfeld
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Directing for a Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Children's Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Children's Program
Nominee
Razzie Awards 2000
Worst Director
Winner
Berlin International Film Festival 1996
Golden Berlin Bear
Nominee
